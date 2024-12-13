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Президент Грузии отказалась покидать свой пост до новых выборов в парламент

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  • 13.12.2024, 22:04
Президент Грузии отказалась покидать свой пост до новых выборов в парламент
Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили назвала нелегитимными выборы главы государства, которые пройдут 14 декабря.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена складывать свои полномочия, пока в стране не назначат новые парламентские выборы. Она назвала нелегитимными выборы главы государства, которые пройдут 14 декабря.

По мнению главы государства, сегодня в Грузии только она обладает легитимной властью. Она назвала «пародией на выборы президента и позором» готовящийся избирательный процесс. По мнению президента, с ее позицией согласны граждане, участвующие в акциях протеста.

Выборы президента Грузии проведет коллегия выборщиков. В нее входят все депутаты парламента, главы местных администраций, а также представители Верховных советов Аджарии и Абхазии. Единственным кандидатом на пост главы государства является бывший футболист Михаил Кавелашвили.

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