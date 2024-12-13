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Макрон обратился к Грузии: Предательство европейских стремлений недопустимо

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  • 13.12.2024, 23:40
Макрон обратился к Грузии: Предательство европейских стремлений недопустимо
Эммануэль Макрон

Президент Франции поддержал требования демонстрантов.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал нынешней власти Грузии, что предательство европейских стремлений недопустимо. Тем самым он поддержал требования демонстрантов.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Президент Франции накануне первой годовщины присвоения Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС обратился к грузинскому народу.

«Я хочу верить, что существует путь, который соответствует европейским стремлениям страны... Этот диалог является ответственностью каждого грузина. Он должен дать возможность грузинам снова взять судьбу в свои руки», - заявил он.

Макрон подчеркнул, что «предательство европейских устремлений» грузинского народа, записанных в Конституции Грузии, недопустимо.

«Европейская мечта Грузии не должна быть подавлена. Этот выбор европейского пути является вашим суверенным решением, и это решение о присоединении к европейской семье мирно выражается сегодня в Тбилиси и в нескольких десятках городов страны», - заявил он.

Президент добавил, что у Грузии не будет надежды на продвижение по европейскому пути, если мирные демонстрации подавляются непропорциональным применением силы, а общественные организации, журналисты и члены оппозиционных партий подвергаются притеснениям, если не соблюдаются права на свободу выражения мнений и собраний.

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