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В интернете показали необычный гибрид Ford Mustang и пикапа Ram

  • 14.12.2024, 10:34
  • 1,288
В интернете показали необычный гибрид Ford Mustang и пикапа Ram

Оригинальное авто создали для шейха из Дубая.

Ford Mustang 2015 года стал основой для экстравагантного проекта. Спорткар скрестили с рамным пикапом Ram 1500. Об оригинальном авто рассказали на сайте Autoevolution.

Необычный тюнинг Ford Mustang выполнили для шейха Хамада бин Хамдана Аль Нагаяна из Дубая, который имеет немало странных авто и среди них — гигантский Hummer. Проект назвали Rammus.

Кузов кабриолета Ford Mustang поставили на рамное шасси Ram 1500. Поскольку пикап значительно шире спорткара, то появились раздутые крылья в духе 1930-х годов и запасные колеса на боковинах. Также пришлось удлинить капот. Кроме того, автомобиль получился очень высоким, поэтому для доступа в салон установили подножки.

В салоне передняя панель, приборы и кресла Ford Mustang сочетаются с рулем от Ram 1500. Силовой агрегат остался от пикапа: кабриолет получил 6,4-литровый V8 Hemi мощностью 470 сил и автоматическую КПП. Мало того, из Ram перекочевала полноприводная трансмиссия с понижающей передачей.

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