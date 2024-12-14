закрыть
14 декабря 2024, суббота, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зурабишвили на марше протеста сделала первое заявление о «новом президенте» Грузии

  • 14.12.2024, 15:12
Зурабишвили на марше протеста сделала первое заявление о «новом президенте» Грузии
Саломе Зурабишвили

«Никто никого не выбирал».

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Она сделала первое заявление после объявления экс-футболиста Михаила Кавелашвили «новым президентом» Грузии

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Она поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», - сказала президент.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников