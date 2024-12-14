Зурабишвили на марше протеста сделала первое заявление о «новом президенте» Грузии 14.12.2024, 15:12

Саломе Зурабишвили

«Никто никого не выбирал».

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили появилась на протесте в Тбилиси. Она сделала первое заявление после объявления экс-футболиста Михаила Кавелашвили «новым президентом» Грузии

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили вышла к участникам марша матерей, родные которых были задержаны грузинскими силовиками. Она поблагодарила участников акции протеста, которые не признают легитимность президентских выборов, состоявшихся в парламенте.

«Ничего нет. Никто никого не выбирал. Ничего не произошло», - сказала президент.

Ранее Саломе Зурабишвили заявила, что не признает результатов выборов и не собирается покидать свой пост.

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