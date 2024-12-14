ВСУ массово накрывают северокорейцев «кассетами» в Курской области 5 14.12.2024, 15:19

10,346

Подразделения КНДР расстреливают как в тире.

Северокорейские солдаты начали участвовать в боевых действиях на стороне российских войск в Курской области, сообщили представители Сил обороны Украины.

Согласно сообщениям, северокорейские подразделения применяют тактику массовых пехотных атак на открытой местности.

Наступление осуществляется пехотными взводами численностью 20–30 человек, которые подвергаются артиллерийским ударам ВСУ.

Украинские военные в социальных сетях обсуждают корейские штурмы, отмечая низкий уровень техническая и тактической подготовки противника.

ВСУ буквально разбивают подразделения КНДР как в тире, накрывая их кассетными боеприпасами артиллерии и минометным огнем.

Главное управление разведки Украины (ГУР) заявило, что российские военные готовят северокорейские подразделения к непосредственному участию в боевых действиях на позициях украинских войск в Курской области.

Солдатам из КНДР отдан приказ взаимодействовать с российскими подразделениями, уже вовлеченными в столкновения с украинской армией.

Перекидывание северокорейских военных к линии фронта происходит с использованием гражданского транспорта, включая грузовики, внешне напоминающие автомобили для доставки воды.

По данным разведки, 13 декабря 2024 года контингент северокорейских солдат был приведен в состояние повышенной боеготовности. Военным выданы запасы продовольствия, и они получили приказ ожидать дальнейших распоряжений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com