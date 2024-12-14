Опубликовано видео, вероятно, первого боя солдат КНДР с ВСУ в Курской области
- 14.12.2024, 18:45
Их тактика приводит к значительным потерям.
В Сети появилось видео, на котором, как предполагается, запечатлены действия северокорейских военных против ВСУ. На кадрах видно, как группа солдат из Северной Кореи движется по заснеженному полю в Курской области, маневрируя на открытой местности, полностью находясь в зоне видимости украинского дрона, зависшего в воздухе.
В тот же день поступила информация о первых атаках северокорейских подразделений, которые, по сообщениям, штурмуют украинские позиции большими группами. Однако их действия приводят к значительным потерям из-за артиллерийских ударов со стороны украинских сил обороны. Применение кассетных боеприпасов наносит ощутимый урон противнику.