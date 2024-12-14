Лучшие б/у авто: эксперты назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы

Лучшие б/у авто: эксперты назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы2
- 14.12.2024, 21:11
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В список попали самые надежные и качественные модели.
На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.
В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.
Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.
Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:
1 Toyota Highlander Hybrid;
2 Toyota Camry Hybrid;
3 Toyota Highlander;
4 Toyota Tacoma;
5 Toyota Prius;
6 Honda CR-V;
7 Ford Escape Hybrid;
8 Toyota RAV4;
9 Lexus IS 350;
10 Nissan Versa;
11 Toyota Tundra;
12 Honda Ridgeline;
13 Subaru Forester.