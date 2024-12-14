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Лучшие б/у авто: эксперты назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы

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  • 14.12.2024, 21:11
  • 2,636
Лучшие б/у авто: эксперты назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы

В список попали самые надежные и качественные модели.

На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.

В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.

Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.

Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:

1 Toyota Highlander Hybrid;

2 Toyota Camry Hybrid;

3 Toyota Highlander;

4 Toyota Tacoma;

5 Toyota Prius;

6 Honda CR-V;

7 Ford Escape Hybrid;

8 Toyota RAV4;

9 Lexus IS 350;

10 Nissan Versa;

11 Toyota Tundra;

12 Honda Ridgeline;

13 Subaru Forester.

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