Лучшие б/у авто: эксперты назвали недорогие машины, которыми довольны владельцы 2 14.12.2024, 21:11

2,636

В список попали самые надежные и качественные модели.

На вторичном рынке покупатели зачастую ориентируются на надежность б/у автомобиля при выборе. Другие обращают внимание на практичность и оснащение. Однако есть другой фактор, который формирует список лучших машин.

В iSeeCars проанализировали около 1 000 000 автомобилей с пробегом. Оказалось, что можно выделить несколько моделей, которыми владельцы довольны болше всего и не спешат расставаться со своими машинами.

Если эти автомобили долгие годы нравятся владельцам, значит, с высокой долей вероятности понравятся многим другим покупателям на вторичном рынке.

Лучшие б/у автомобили для покупки в 2024 году:

1 Toyota Highlander Hybrid;

2 Toyota Camry Hybrid;

3 Toyota Highlander;

4 Toyota Tacoma;

5 Toyota Prius;

6 Honda CR-V;

7 Ford Escape Hybrid;

8 Toyota RAV4;

9 Lexus IS 350;

10 Nissan Versa;

11 Toyota Tundra;

12 Honda Ridgeline;

13 Subaru Forester.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com