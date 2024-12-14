ГУР: Корейские военные расстреляли «кадыровцев» в Курской области
- 14.12.2024, 22:17
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Языковой барьер остается сложным препятствием для управления и согласованности действий на поле боя.
ГУР Украины сообщает, что в Курской области РФ солдаты КНДР «дружественным огнем» убили восьмерых «кадыровцев», а общие потери совместных российско-корейских подразделений к 14 декабря достигли примерно 200 человек.
Ведомство сообщает, что языковой барьер остается сложным препятствием для управления и согласованности действий военных КНДР на поле боя. Из-за этой проблемы северокорейские солдаты открыли «дружественный огонь» по автомобильной технике батальона «Ахмат» диктатора Чечни Рамзана Кадырова, в результате погибли восемь боевиков, утверждает разведка.