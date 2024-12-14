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Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о пожертвовании миллиона долларов на инаугурацию Трампа

  • 14.12.2024, 23:36
Глава OpenAI Сэм Альтман объявил о пожертвовании миллиона долларов на инаугурацию Трампа

Вслед за Марком Цукербергом и Джеффом Безосом.

Основатель и глава компании OpenAI Сэм Альтман объявил о пожертвовании в размере одного миллиона долларов в инаугурационный фонд избранного президента США Дональда Трампа, пишут Fox News и The New York Times https://www.nytimes.com/2024/12/13/technology/openai-sam-altman-trump-inauguration.html?smid=url-share).

«Президент Трамп поведет нашу страну в эпоху искусственного интеллекта, и я готов поддержать его усилия, чтобы Америка оставалась впереди», — говорится в заявлении Альтмана, полученном журналистами.

По данным Fox News, Альтман планирует сделать пожертвование в личном качестве, а не от компании OpenAI.

NYT отмечает, что недавно Альтман и OpenAI наняли несколько руководителей, которые ранее работали в администрациях демократов — это Крис Лихейн, работавший юристом в Белом доме при Билле Клинтоне, Аарон Чаттерджи, занимавший должности в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена.

Ранее о пожертвовании в инаугурационный фонд Трампа объявили также компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, и компания Amazon, основанная Джеффом Безосом. Обе компании заявили, что пожертвуют по одному миллиону долларов. Meta сообщила о планах сделать пожертвование после того, как ее глава Марк Цукерберг в ноябре был приглашен на ужин в резиденцию Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. Безос, по данным источников, должен встретиться с Трампом в его резиденции на следующей неделе, а Amazon собирается транслировать на своем стриминговом сервисе Prime Video инаугурацию Трампа, которая запланирована на 20 января 2025 года.

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