Расстрел военными КНДР «кадыровцев» в Курской области: разведка узнала подробности
- 15.12.2024, 8:37
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Огонь велся по технике батальона «Ахмат».
Военные из КНДР, привлеченные Кремлем к боевым действиям против ВСУ в Курской области, расстреляли военную технику батальона «Ахмат», убив восьмерых «кадыровцев».
Об этом сообщает ГУР в своем Telegram-канале.
В сообщении украинской разведки говорится, что враг начал использовать северокорейских военных в штурмовых действиях в составе сводных подразделений морской пехоты и ВДВ.
Северокорейские войска уже понесли первые потери, в частности, украинские защитники успешно накрыли такую группу при помощи FPV-дронов.
По состоянию на 14 декабря ориентировочные потери в живой силе вражеских подразделений, в состав которых входят российские и северокорейские военные, составляют 200 человек.
Согласованности действиям между российскими и северокорейскими военными мешает языковой барьер.
Именно из-за незнания языка военные из КНДР открыли «дружественный огонь» по российским войскам, убив восьмерых «кадыровцев».
В разведке напомнили о переброске на российскую территорию порядка 11 тысяч военных северокорейской армии. В местах их размещения страна-агрессор ввела особый контрразведывательный режим.