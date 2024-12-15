Ученые нашли способ продлить срок службы аккумуляторов на 750% 4 15.12.2024, 12:00

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Просто добавили полимеров и воды.

Ученые из Южной Кореи совершили настоящий прорыв в области разработки литий-металлических батарей, которые считаются будущим энергетики.

Исследователи нашли способ значительно увеличить срок службы таких батарей, используя при этом экологически чистые материалы, пишет nv.ua.

Ключевым элементом нового метода стала разработка специального защитного слоя для литиевого анода.

Этот слой, созданный на основе природных полимеров и воды, эффективно предотвращает рост дендритов — металлических отложений, которые могут привести к короткому замыканию и возгоранию батареи.

Благодаря этому новому подходу, ученым удалось увеличить срок службы литий-металлических батарей примерно в 7,5 раз. Это означает, что такие батареи смогут работать гораздо дольше, не теряя своей емкости.

Открытие предоставляет новые перспективы для развития электромобилей, портативной электроники и других устройств, требующих мощных и долговечных источников энергии.

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