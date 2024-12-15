Пресс для раздавливания людей: появились жуткие кадры из застенков Асада в Сирии 13 15.12.2024, 14:31

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Журналисты BILD побывали в тюрьме в Седнае.

Журналисты издания BILD побывали в сирийской тюрьме пыток в Седнае, которая стала символом зверств режима Башара Асада. Там они обнаружили стальной пресс, которым мучители раздавливали узников до смерти.

Фоторепортаж опубликован в Telegram-канале BILD.

После падения режима Башара Асада правозащитники и выжившие после пыток бывшие заключенные рассказали о методах, которые использовали пособия кровавого диктатора.

«Они не знали жалости. Одним из методов было сдавливание людей до смерти. Иногда они раздавливали уже мертвых узников, чтобы освободить место. Они раскалывали черепа бензопилами, снимали кожу с тел электрическими щипцами. Жестокость не знала границ», - рассказал доктор Ясер Дарказанли, осматривавший тела жертв.

На экране компрессора этой машины журналисты BILD обнаружили надпись «GERMANY».

«В удручающей атмосфере этой комнаты мы, репортеры BILD, стоим перед зеленым стальным прессом. Кто изготовил этот станок? Был ли он специально предназначен для пыток? Ответов нет. Однако одно известно точно: этот аппарат стал инструментом бесчеловечной жестокости», - пишет журналист Себастиан Пренгель.

Родственники жертв продолжают искать их в застенках Асада. Они приезжают в Седнаи в поисках какой-либо информации и ищут старые архивы, надеясь найти имя. Но тюремщики уничтожили много следов своих преступлений – некоторые тела растворяли в чанах с кислотой, чтобы скрыть доказательства.

В морге одной из больниц Дамаска лежат тела последних жертв. Запах разложения, изуродованные тела с явными следами пыток – это вид невыносимый для большинства, пишет Пренгель. Журналист описывает, как пожилой мужчина, держа платок в лицо, открывает один черный мешок для трупов за другим, в поисках сына.

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