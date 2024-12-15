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Десятки солдат КНДР убиты после штурма: появилось видео

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  • 15.12.2024, 17:11
  • 3,172
Десятки солдат КНДР убиты после штурма: появилось видео

Северокорейцы пошли на штурм в Курской области.

Боец ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором, по его словам, можно увидеть тела 22 убитых на Курщине во время штурма 14 декабря северокорейских и российских военных.

В комментарии к видео «Мадяр» рассказал, что это один из десятка случаев массовых потерь оккупантов, а видео снято с помощью FPV-дрона, поэтому его качество не очень высокое.

По его словам, после каждой волны масштабных потерь приезжают 4−5 корейцев на багги, выкладывают погибших в ряд и маскируют их лица.

«Мадяр» добавил, что бои продолжаются и россияне сегодня, 15 декабря, потеряли полсотни человек только на одном участке.

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