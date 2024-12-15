Солдаты из КНДР беспорядочно бегут под ударами ВСУ

Солдаты из КНДР беспорядочно бегут под ударами ВСУ4
- 15.12.2024, 20:19
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Противник столкнулся с мощным огнем артиллерии и минометов.
В Сети появились кадры массового отступления северокорейских солдат на территории Курской области, неподалеку от села Плехово. На видео, опубликованном Telegram-каналом «Украина 365», можно видеть беспорядочное бегство солдат из КНДР по заснеженным полям.
Cеверокорейские подразделения поддерживали наступление российской армии в этом районе. Однако попытка атаковать украинские позиции закончилась провалом: противник столкнулся с мощным огнем артиллерии и минометов ВСУ.
По данным украинской стороны, в результате удара северокорейские войска понесли значительные потери. Остатки подразделений начали хаотично отходить с поля боя, бросив часть снаряжения.