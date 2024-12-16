«Видели, что из России — отвечали на белорусском языке» 23 16.12.2024, 9:03

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Россиянку шокировал Гродно.

Россиянка побывала на экскурсии в Беларуси. Свои впечатления она описала в социальной сети, и ее пост набрал уже сотни реакций и множество комментариев, пишет katolik.life, сделавший выдержки из ее рассказа.

«Вернулась из Гродно. Ходила с поджатыми губами», — пишет россиянка

«Город красивый […] но неверный. Костелов уйма… Я в главный зашла, в центре, послушала проповедь. Понедельник, а собор заполнен. То есть население религиозно (как и в Польше). По статистике, 70% гродненцев называют себя верующими».

Также россиянку возмутила картина со Стефаном Баторием — королем польским и великим князем литовским, который умер в Гродно. Россиянке не понравилось, что к нему «на коленях ползут русские послы, мира просить, объяснение — на английском языке, чтобы иностранные туристы видели».

«С такими тоже встречалась. По-белорусски отвечали (лишь бы не по-русски). Радушны, приветливы, но отвечают только на мове», — рассказала она.

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