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СМИ: Солдаты КНДР не знали о существовании БПЛА

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  • 16.12.2024, 9:37
  • 10,272
СМИ: Солдаты КНДР не знали о существовании БПЛА

Удары дронов застали врасплох северокорейцев.

Северокорейцы, с которыми вступили в бой ВСУ, используют тактику еще времен 1970-х годов. Такое мнение о первой встрече с солдатами КНДР на Курщине описали украинские бойцы из Khorne Group, пишет «Диалог».

Складывается такое ощущение, что о беспилотниках солдатам из КНДР просто забыли сказать. Бойцы в ВСУ признались, что многие вражеские солдаты были ликвидированы с помощью дронов. Сейчас весь вопрос заключается в том, что раньше закончится: беспилотники у ВСУ или пехота КНДР.

Уделил внимание северокорейским солдата и украинский военкор Юрий Бутусов. По его словам, первую атаку в районе Суджи на Курщине солдаты из КНДР совершили 14 декабря.

Бойцы из 92-й и 95-й бригад ВСУ отбили в районе Малой Локни первый массированный штурм войск КНДР при поддержке ВС РФ. Вражеские войска шли отдельными отрядами, чтобы захватить одну из посадок в районе населенного пункта.

Для этой цели противник подключил системы РЭБ как наземные, так и вертолетов «Ми-8ТПР».

Самое интересное, что армия КНДР шла в бой по полю, несмотря на постоянные удары и обстрелы со стороны ВСУ. Это тактика «живых волн», которую активно использовала армия КНДР и КНР во время войны в Корее в 1950-1953 годах.

Противник все же сумел дойти до позиций ВСУ благодаря хорошей физической подготовке, быстрому продвижению вперед, несмотря на большие потери в своих же рядах. При этом во время атаки эвакуация «200-х» и «300-х» не проводилась.

Пока нет информации относительно того, взяли ли ВСУ в плен хотя бы одного северокорейца.

Бутусов не исключает, что атаку на Малую Локню проводил целый батальон солдат армии Кима.

Впервые Кремль бросил солдат из КНДР на захват Плехово 10 декабря, а через четыре дня — в бой за Малую Локню. Не исключено, что уже в ближайшие дни РФ снова бросит в «мясной штурм» очередной северокорейский батальон.

Озвучил свое мнение и еще один военкор Сергей Ауслендер. Он уделили внимание самой первой атаке войск КНДР в районе Плехово. Он призывает внимательно почитать воспоминания американских и британских солдат, которые принимали участие в войне в Корее. Тактика «живой волны» — это когда на тебя движется большая толпа солдат, один отряд за другим. У защищающихся могут за это время закончиться как боеприпасы, так и просто клинить стволы из-за постоянной, непрекращающейся стрельбы по движущийся мишени.

Врага не беспокоят, что потери могут составить 10 к 1. Главная цель — дойти до окопа. Остановить такое продвижение врага можно либо с помощью артиллерии, либо же выжечь все напалмом.

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