Bild: «Хезболле» перекрыли кислород
- 16.12.2024, 12:18
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Нарушены маршруты контрабанды оружия из Ирана в Ливан.
После свержения сирийского режима Башара Асада Израиль уничтожил множество военных объектов в Сирии, что, как утверждается, также нарушило маршруты контрабанды оружия из Ирана в Ливан, сообщает BILD.
Наим Кассем, глава поддерживаемой иранскими властями террористической организации «Хезболла» подтвердил это в своей речи: «Хезболла» потеряла военный маршрут снабжения». Однако, по его словам, это всего лишь «небольшая деталь» в продолжающейся борьбе против Израиля. Кассем отметил, что группировка остается «гибкой».
Иран ранее был основным спонсором «Хезболлы» и снабжал ее, в том числе через территорию Сирии, по наземным маршрутам. Свержение сирийского режима, союзного Тегерану, стало серьезным ударом по позициям Ирана в его борьбе против Израиля, которого он считает своим главным врагом.
Говоря о возглавляемой исламистами коалиции повстанцев в Сирии, Кассем подчеркнул: «Мы надеемся, что новая власть в Сирии будет считать Израиль врагом и не станет нормализовать с ним отношения».
До объявления о прекращении огня в прошлом месяце между «Хезболлой» и Израилем шли активные боевые действия.
Абумухаммад аль-Джолани, лидер коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS), которая захватила власть в Сирии, заявил, что он и его повстанцы не заинтересованы в новых конфликтах. По его словам, состояние Сирии после многих лет войны и разрухи не позволяет начинать новые столкновения. Аль-Джолани отметил, что дипломатические решения — единственный способ достичь безопасности и стабильности, а «необдуманные военные авантюры» нежелательны.
Тем временем британская гуманитарная организация Halo Trust призывает международное сообщество приложить усилия к разминированию сирийской территории и обеспечению ее безопасности.
«Сирийцы, возвращающиеся домой, попросту не знают, где находятся заминированные участки. Мины разбросаны по полям, деревням и городам, из-за чего люди находятся в постоянной смертельной опасности», — говорится в заявлении организации.
На данный момент, по данным организации, в Сирии есть миллионы противопехотных мин, неразорвавшихся боеприпасов и кассетных бомб. По некоторым оценкам, процесс полного разминирования может занять десятилетия.