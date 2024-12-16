закрыть
16 декабря 2024, понедельник, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bild: «Хезболле» перекрыли кислород

  • 16.12.2024, 12:18
  • 3,664
Bild: «Хезболле» перекрыли кислород
иллюстративное фото

Нарушены маршруты контрабанды оружия из Ирана в Ливан.

После свержения сирийского режима Башара Асада Израиль уничтожил множество военных объектов в Сирии, что, как утверждается, также нарушило маршруты контрабанды оружия из Ирана в Ливан, сообщает BILD.

Наим Кассем, глава поддерживаемой иранскими властями террористической организации «Хезболла» подтвердил это в своей речи: «Хезболла» потеряла военный маршрут снабжения». Однако, по его словам, это всего лишь «небольшая деталь» в продолжающейся борьбе против Израиля. Кассем отметил, что группировка остается «гибкой».

Иран ранее был основным спонсором «Хезболлы» и снабжал ее, в том числе через территорию Сирии, по наземным маршрутам. Свержение сирийского режима, союзного Тегерану, стало серьезным ударом по позициям Ирана в его борьбе против Израиля, которого он считает своим главным врагом.

Говоря о возглавляемой исламистами коалиции повстанцев в Сирии, Кассем подчеркнул: «Мы надеемся, что новая власть в Сирии будет считать Израиль врагом и не станет нормализовать с ним отношения».

До объявления о прекращении огня в прошлом месяце между «Хезболлой» и Израилем шли активные боевые действия.

Абумухаммад аль-Джолани, лидер коалиции «Хайат Тахрир аш-Шам» (HTS), которая захватила власть в Сирии, заявил, что он и его повстанцы не заинтересованы в новых конфликтах. По его словам, состояние Сирии после многих лет войны и разрухи не позволяет начинать новые столкновения. Аль-Джолани отметил, что дипломатические решения — единственный способ достичь безопасности и стабильности, а «необдуманные военные авантюры» нежелательны.

Тем временем британская гуманитарная организация Halo Trust призывает международное сообщество приложить усилия к разминированию сирийской территории и обеспечению ее безопасности.

«Сирийцы, возвращающиеся домой, попросту не знают, где находятся заминированные участки. Мины разбросаны по полям, деревням и городам, из-за чего люди находятся в постоянной смертельной опасности», — говорится в заявлении организации.

На данный момент, по данным организации, в Сирии есть миллионы противопехотных мин, неразорвавшихся боеприпасов и кассетных бомб. По некоторым оценкам, процесс полного разминирования может занять десятилетия.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Москва присела от шока
Москва присела от шока Герман Обухов
Одна Чемоданиха чего стоит!
Одна Чемоданиха чего стоит! Ирина Халип
Лукашенко пошел дорогой Асада
Лукашенко пошел дорогой Асада Виталий Портников
Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип