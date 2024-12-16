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Превосходит российский Т-90: новейший индийский танк справился со сложным испытанием

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  • 16.12.2024, 18:12
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Превосходит российский Т-90: новейший индийский танк справился со сложным испытанием

Zorawar оказался эффективнее в той местности, где себя плохо показали T-72 и T-90.

На высокогорье Ладакх возле границы с Китаем прошел огневые испытания новый индийский легкий танк Zorawar. Он оказался эффективнее в такой местности по сравнению с российскими T-72 и T-90, пишет Hindustan Times (перевод - «Униан»).

В издании отметили, что Zorawar прошел испытания на высоте более 4200 метров. В Минобороны Индии подчеркнули, что танк оказался надежным и точным.

Это уже второй этап испытания в экстремальных условиях для новейшего индийского танка, добавили в издании. Впереди будет проведено еще несколько тестов и в случае успеха технику передадут военным для финальных испытаний.

Отмечается, что Zorawar является совместным проектом DRDO и Larsen & Toubro. Индия решила заказать легкие танки после того, как российские Т-72 и Т-90 оказались неэффективными на горной местности.

В Индии ожидают, что танк будет готов к вводу в эксплуатацию в 2027 году, поделились в издании. Испытания на практике могут занять от 12 до 18 месяцев.

Известно, что Zorawar весит 25 тонн и основан на шасси от корейской САУ K9 (Vajra в Индии). Он оснащен дизельным двигателем Cummins VTA903E-T760 мощностью 760 л.с. и имеет 105-мм орудие.

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