Превосходит российский Т-90: новейший индийский танк справился со сложным испытанием 2 16.12.2024, 18:12

1,162

Zorawar оказался эффективнее в той местности, где себя плохо показали T-72 и T-90.

На высокогорье Ладакх возле границы с Китаем прошел огневые испытания новый индийский легкий танк Zorawar. Он оказался эффективнее в такой местности по сравнению с российскими T-72 и T-90, пишет Hindustan Times (перевод - «Униан»).

В издании отметили, что Zorawar прошел испытания на высоте более 4200 метров. В Минобороны Индии подчеркнули, что танк оказался надежным и точным.

Это уже второй этап испытания в экстремальных условиях для новейшего индийского танка, добавили в издании. Впереди будет проведено еще несколько тестов и в случае успеха технику передадут военным для финальных испытаний.

Отмечается, что Zorawar является совместным проектом DRDO и Larsen & Toubro. Индия решила заказать легкие танки после того, как российские Т-72 и Т-90 оказались неэффективными на горной местности.

В Индии ожидают, что танк будет готов к вводу в эксплуатацию в 2027 году, поделились в издании. Испытания на практике могут занять от 12 до 18 месяцев.

Известно, что Zorawar весит 25 тонн и основан на шасси от корейской САУ K9 (Vajra в Индии). Он оснащен дизельным двигателем Cummins VTA903E-T760 мощностью 760 л.с. и имеет 105-мм орудие.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com