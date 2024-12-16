Бундестаг отказал в доверии правительству Олафа Шольца 18 16.12.2024, 19:05

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Олаф Шольц

Это открывает путь к досрочным выборам, которые могут состояться 23 февраля.

На внеочередном заседании 16 декабря бундестаг отказал в доверии правительству. 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов, 207 — поддержали кабмин Шольца и 116— воздержались. Для вынесения вотума недоверия требовалось как минимум 367 голосов.

Письменный запрос о вотуме доверия к парламенту 11 декабря направил канцлер страны Олаф Шольц, принадлежащий к социал-демократам (СДПГ). Это решение стало следствием конфликта, который возник между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. 7 ноября глава правительства отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера, представителя свободных демократов (СвДП), и «светофорный» кабинет, в который также входили СДПГ и «Зеленые», распался.

Поскольку бундестаг выразил недоверие правительству, теперь у федерального президента Франк-Вальтера Штайнмайера, согласно ст. 68 Основного закона ФРГ (Конституции), будет 21 день, чтобы распустить парламент и назначить новые выборы. Он может отказаться от этого шага, сохранив правительство меньшинства во главе с Шольцем, однако это маловероятно (в истории ФРГ во всех случаях, когда бундестаг отказывал в доверии правительству, он распускался и проводились новые выборы). Согласно установленным законом срокам, выборы должны пройти не позднее чем через 60 дней после голосования бундестага о вотуме недоверия. В качестве возможной даты досрочных выборов канцлер предлагал 23 февраля (очередные выборы в Германии были запланированы на сентябрь 2025-го).

Заседание бундестага открылось с речи Шольца, в которой он подчеркнул, что ставит вопрос о доверии правительству не только перед депутатами, но и избирателями. «Моя цель заключается в продвижении федеральных выборов. На этих выборах граждане смогут определить политический курс страны. Вот почему я обращаюсь сегодня к избирателям с вотумом доверия», — отметил глава правительства. Шольц также выступил с резкой критикой свободных демократов, возложив на них ответственность за развал коалиции. «Политика — это не игра, уважаемые коллеги. Вхождение в правительство требует соответствующей моральной зрелости. Тот, кто вступает в правительство, несет ответственность за всю страну», — подчеркнул Шольц.

До этого вопрос о доверии правительству ставили в бундестаге пять раз. В трех случаях канцлеру было в нем отказано (Вилли Брандту в 1972-м, Гельмуту Колю в 1982-м и Герхарду Шрёдеру в 2005-м), а затем бундестаг распускался. Гельмуту Шмидту в 1982-м и Шрёдеру в 2001-м удалось заручиться поддержкой парламента и сохранить пост.

До момента формирования нового правительства прежнее, как и бундестаг, продолжает выполнять свои обязанности. Учитывая, что процесс формирования коалиции часто принимает затяжной характер, Шольц останется на посту канцлера еще как минимум несколько месяцев.

Рейтинги «светофорной» коалиции в последние месяцы неуклонно снижались, как и популярность канцлера. Серьезным ударом для нее стали итоги осенних выборов на востоке страны — только в одной из трех земель, где они прошли, СДПГ удалось сохранить лидерство (в Бранденбурге), в то время как «Зеленые» и СвДП серьезно сократили присутствие в местных органах власти или вовсе его лишились.

Согласно опросу INSA для Bild от 14 декабря, сейчас лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС) с 31%, в то время как у СДПГ 17%. Второе место занимает праворадикальная «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 20% (по сравнению с прошлой неделей прирост составил 1 п.п.). «Зеленые» потеряли еще 1 п.п. — у них 11%. СвДП прочат 5% при пятипроцентном барьере прохождения в бундестаг, а образованному в этом году левопопулистскому «Союзу Сары Вагенкнехт» (ССВ) — 8%.

Если эта тенденция сохранится, то ХДС/ХСС на правах победителя выборов получит право формировать правительство, а возглавит его кандидат в канцлеры от блока Фридрих Мерц. В то же время, как отмечает Bild, по сравнению с ноябрьскими показателями СДПГ удалось набрать 3 п.п., и если тогда ХДС/ХСС располагал преимуществом в 18 п.п., то сейчас дистанция сократилась до 14 п.п. Таким образом, оппозиционному ныне блоку вряд ли удастся сформировать правительство большинства с «Зелеными» в новом составе бундестага, который по согласованной ранее реформе сократится после грядущих выборов до 630 депутатов (в настоящий момент их 733).

Ранее в ХДС/ХСС наметился раскол из-за споров о том, как может выглядеть новая правящая коалиция. Мерц допускал, что его соперник от «Зеленых» Роберт Хабек может сохранить пост министра экономики в новом правительстве; против этой идеи выступал лидер ХДС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер. Однако во время выступления в бундестаге 16 декабря Мерц назвал Хабека «олицетворением экономического кризиса в Германии» и призвал его искать других партнеров по коалиции.

Традиционно внешняя политика не играет большой роли во время предвыборной гонки в Германии, однако война РФ в Украине изменила это. Различие подходов к украинскому кризису ХДС/ХСС и социал-демократов раскрывается прежде всего в вопросе поставок дальнобойных ракет TAURUS. В то время как Мерц неоднократно высказывался за этот шаг, Шольц выступает против отправки TAURUS Киеву, опасаясь дальнейшей эскалации. В проекте предвыборной программы СДПГ, по данным изданий медиагруппы Funke, четко прописан отказ от поставок таких ракет в Украину (документ будет обнародован 17 декабря).

Тема TAURUS стала предметом горячих споров в бундестаге и 16 декабря. Шольц в своей речи отметил, что Германия и в будущем должна оставаться ключевым союзником Украины, но в то же время подчеркнул, что правительство не может поставить под угрозу безопасность собственной страны. «И именно поэтому мы не поставляем крылатые ракеты большой дальности, способные достичь целей в глубине России», — заявил Шольц, добавив, что по крайней мере, пока он является канцлером, Германия также не отправит своих солдат в Украину.

Мерц в своей речи не затрагивал напрямую тему поставок дальнобойных ракет, однако поставил в вину СДПГ недостаточную модернизацию бундесвера в свете конфликта в Украине. «Нам не нужно, чтобы вы читали нам лекции о войне и мире. Мы знаем, как добиться успеха в оборонной политике и говорим о том, что мы можем укрепить свою оборону так, чтобы нам не пришлось защищаться», — обратился к своему оппоненту кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС.

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