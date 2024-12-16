Украина заявила о создании лазерного оружия «Тризуб»8
- 16.12.2024, 19:14
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Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров.
Украина располагает лазерным оружием, которое называется «Тризуб». Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.
Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, пишет «Интерфакс-Украина».
«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты», - рассказал Сухаревский.
По его словам, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.
«Он действительно работает, он действительно есть», - подчеркнул он.
Сухаревский также рассказал, что в Украине развивают программу дрона-«матки», которая несет легкие ударные дроны.
«Мы сегодня применяем так называемые дроны-«матки», носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв», - отметил полковник.
Он отметил, что масштабирование этого проекта является одним из самых перспективных элементов в его работе.