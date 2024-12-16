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Украина заявила о создании лазерного оружия «Тризуб»

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  • 16.12.2024, 19:14
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Украина заявила о создании лазерного оружия «Тризуб»
Вадим Сухаревский

Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более двух километров.

Украина располагает лазерным оружием, которое называется «Тризуб». Оно позволяет сбивать самолеты на расстоянии более 2 километров.

Об этом заявил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковник Вадим Сухаревский, пишет «Интерфакс-Украина».

«Мы можем констатировать, что сегодня Украина является, если я не ошибаюсь, пятой страной, которая может сказать, что у нее есть лазер. На сегодня мы уже на высоте более 2 км этим лазером можем сбивать самолеты», - рассказал Сухаревский.

По его словам, сейчас Силы беспилотных систем на пути к тому, чтобы масштабировать и усиливать лазер.

«Он действительно работает, он действительно есть», - подчеркнул он.

Сухаревский также рассказал, что в Украине развивают программу дрона-«матки», которая несет легкие ударные дроны.

«Мы сегодня применяем так называемые дроны-«матки», носители FPV, с глубиной занесения более 70 км. Они несут 2 FPV под собой и реально выступают ретранслятором и поражают глубинные объекты противника. Как по мне, это действительно прорыв», - отметил полковник.

Он отметил, что масштабирование этого проекта является одним из самых перспективных элементов в его работе.

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