ВСУ уничтожили мотовездеход, легковое авто, БМП и бронемашину россиян

ВСУ уничтожили мотовездеход, легковое авто, БМП и бронемашину россиян1
- 16.12.2024, 22:07
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Попытка российских захватчиков прорвать оборону на Торецком направлении закончилась провалом. Багги и броневик, напичканные вражеской пехотой, мчались на штурм украинских позиций, но не добрались даже до линии боя.
Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины опубликовали видео работы, сообщает Цензор.НЕТ.
Российская штурмовая группа пыталась приблизиться к нашим позициям, используя мотовездеход Desertcross 1000-3, легковой автомобиль, БМП и бронемашину «Камаз-Патруль 6х6». Во время движения мотовездеход и БМП подорвались на минах, а легковой автомобиль был поражен дроном. Впоследствии на поле выехала редкая бронемашина «Камаз-Патруль 6х6», которую наши беспилотники вывели из строя.
Остатки российской пехоты, которые пытались спрятаться среди руин, стали мишенями для ударных беспилотников Сил обороны. Охота продолжилась до полной ликвидации вражеской группы.