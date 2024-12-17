В Сирии обнаружили массовые захоронения с телами 100 тысяч человек, замученных режимом Асада 8 17.12.2024, 15:01

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В 40 км к северу от Дамаска.

Руководитель сирийской правозащитной организации Муаз Мустафа заявил об обнаружении массового захоронения людей под Дамаском, в котором нашли тела по меньшей мере 100 тысяч человек, убитых бывшим правительством свергнутого диктатора Башара аль-Асада.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что место в Аль-Кутайфе, находящееся в 40 км к северу от сирийской столицы, является одним из пяти массовых захоронений, которые он обнаружил за последние годы.

«Сто тысяч — это самая скромная оценка количества тел, захороненных на этом месте… Это по очень, очень, почти несправедливо низким оценкам», — сказал Мустафа

Мустафа сказал, что он уверен, что массовых захоронений больше, чем на пяти участках, и что наряду с сирийцами среди жертв есть граждане США, Великобритании и другие иностранцы.

Отмечается, что сотни тысяч сирийцев были убиты с 2011 года, когда подавление Асадом протестов против его правления переросло в полномасштабную гражданскую войну.

Мустафа отметил, что за поиск тел отвечает разведывательное подразделение сирийских военно-воздушных сил. Они поступали из военных госпиталей, где их собирали после пыток до смерти, в различные разведывательные подразделения, а затем их отправляли к местам массовых захоронений.

По его словам, тела также перевозились на места захоронений муниципальным похоронным бюро Дамаска, сотрудники которого помогали выгружать их из рефрижераторных тягачей.

«Мы смогли поговорить с людьми, которые работали на этих массовых захоронениях, которые сами сбежали из Сирии или которым мы помогли сбежать», — сказал Мустафа.

Он отметил, что его группа разговаривала с водителями бульдозеров, которых заставляли копать могилы.

«[Они] много раз по приказу сдавливали тела, чтобы они поместились, а затем засыпали их землей», — заявил Мустафа.

Правозащитник также выразил обеспокоенность тем, что места захоронений не охраняются, и сказал, что их нужно сохранить, чтобы собрать доказательства для расследования.

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