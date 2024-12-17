ГУР: Северокорейцы боятся украинских дронов 17.12.2024, 18:21

Солдаты из КНДР расставляют дополнительные наблюдательные посты.

Северокорейские войска в Курской области после серьезных потерь начали расставлять дополнительные наблюдательные посты. Они боятся атак украинских ударных дронов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отметили в ГУР, 16 декабря россияне продолжили использовать северокорейцев в боевых действиях в Курской области.

«После серьезных потерь подразделения КНДР начали расставлять дополнительные наблюдательные посты для обнаружения беспилотников Сил безопасности и обороны Украины», - уточнили в разведке.

По данным ГУР, северокорейские войска перед штурмом накапливают группу до 20-30 солдатов на передовых рубежах. После этого в район сосредоточения они передвигаются малыми группами до шести солдат. В качестве распознавательных предметов они используют красный скотч.

«Постоянное накопление штурмовых групп личным составом армии КНДР в Курской области свидетельствует, что Москва не хочет терять темп наступательных действий», - добавили в разведке.

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