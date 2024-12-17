Повстанцы в Сирии заявили о желании возобновить договоренность с Израилем 17.12.2024, 19:15

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Власти Сирии заявили, что не хотят конфликтовать ни с Израилем, ни с каким-либо другим государством.

Нынешние сирийские власти не хотят конфликтовать ни с Израилем, ни с каким-либо другим государством и не позволят использовать свою территорию в качестве плацдарма для атак. Об этом заявил в интервью газете The Times лидер свергнувшей сирийского диктатора Башара Асада группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джулани (настоящее имя — Ахмед аль-Шараа).

Он добавил, что Израиль должен прекратить удары по государству и вернуться на исходные позиции. По его словам, если ранее Израиль мог оправдывать вторжение присутствием в Сирии «Хезболлы» и иранских военных, то теперь такой возможности у него нет.

«Мы привержены соглашению 1974 года [о разделении сил между Израилем и Сирией] и готовы вернуть [наблюдателей] ООН», — заявил аль-Джулани.

После падения режима Башара Асада израильские войска впервые с 1973 года открыто зашли на территорию Сирии за пределами буферной зоны. Израиль наносил удары по флоту и авиабазам страны.

Военные Израиля также заявили, что после ослабления поддерживаемых Ираном группировок на Ближнем Востоке и падения режима Асада появилась возможность нанести удар по иранским ядерным объектам. По их данным, ВВС Израиля уничтожили 86% систем противовоздушной обороны Сирии, что дает израильской авиации превосходство в воздухе в этом районе. Это может обеспечить бóльшую безопасность для израильских военных самолетов при пролете для нанесения удара по Ирану.

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