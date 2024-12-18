Оманский позор Лукашенко продолжился 8 18.12.2024, 9:52

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Опубликованы новые неприглядные фото.

Продолжается «рабочий визит» правителя Беларуси в Оман. 16 и 17 декабря он посвятил экскурсиям.

В понедельник Александр Лукашенко посетил со свитой Национальный музей Омана. Одет он был крайне «неформально», отмечает «Салідарнасць».

Во вторник делегация во главе с диктатором побывала в порту и свободной экономической зоне «Сохар». В этот раз сумел выделиться также Виктор Лукашенко, надевший яркий клетчатый пиджак с джинсами.

При этом другие члены делегации – чиновники и дипломаты – не позволили себе отказаться от деловых костюмов. Глава МИД Максим Рыженков лишь снял галстук.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что СМИ Омана показали Лукашенко в неприглядном свете.

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