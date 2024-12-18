В России задержали двух человек по подозрению в ликвидации генерала Кириллова 5 18.12.2024, 9:57

4,428

Их машины якобы «зафиксировали камеры наблюдения».

По подозрению в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника задержали двух человек, сообщили источники «Коммерсанта», «Известий» и РБК.

По их словам, правоохранительные органы взяли след «с места преступления», обратив внимание на две подозрительные машины, которые зафиксировали камеры наблюдения. Мужчины были задержаны накануне, 17 декабря, и уже дали признательные показания, пишет «112».

Как утверждает источник «Коммерсанта», организаторы теракта вышли на мужчин через мессенджеры и дали им контакты связного из Службы безопасности Украины (СБУ).

Кириллов и его помощник Илья Поликарпов были ликвидированы рано утром 17 декабря в результате взрыва возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 1 кг тротила. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о «теракте, убийстве, незаконном обороте оружия и боеприпасов».

Источник «Би-би-си» в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщил, что это была операция спецслужбы. По его словам, самодельное взрывное устройство было заложено в самокат, стоявший рядом с домом Кириллова на Рязанском проспекте. Когда ранним утром генерал со своим помощником выходили из подъезда, самокат был дистанционно взорван.

«Кириллов был военным преступником и абсолютно законной целью, поскольку отдавал приказы применять запрещенное химическое оружие против украинских военных. Такой бесславный конец ждет всех, кто убивает украинцев», — отметил собеседник издания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com