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NYT: КНДР уже потеряла несколько сотен солдат в войне против Украины

  • 18.12.2024, 11:13
NYT: КНДР уже потеряла несколько сотен солдат в войне против Украины

Северокорейцы не были закалены в боях.

В Пентагоне заявили, что войска КНДР в России могли потерять «несколько сотен» солдат убитыми и ранеными.

Об этом пишет издание The Guardian.

Военный чиновник США на условиях анонимности заявил, что украинские силы убили и ранили «несколько сотен» северокорейских военных, которых отправили на помощь России в ее войне против Украины.

По его словам, северокорейцы не были закалены в боях. Они ранее не участвовали в боевых действиях, что, вероятно, способствует тому, «почему они несут те потери».

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