Белорусские военные тренируются вместе с иранскими боевиками

Белорусские военные тренируются вместе с иранскими боевиками5
- 18.12.2024, 15:50
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Проходят парашютные учения.
В провинции Бушер на юге Ирана 16 декабря начался совместный недельный лагерь по парашютному спорту, в нем принимают участие «элитные команды» Вооруженных сил исламского государства и белорусской армии, сообщает издание Tehran Times.
Отмечается, что шесть команд военных парашютистов из обеих стран «принимают участие в серии соревнований, направленных на укрепление дружбы и обмен ценным опытом».
В состав команд входят члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Сил правопорядка, Военно-морского флота и две команды сухопутных войск иранской армии, а также их белорусские коллеги, отмечается в публикации. Они «участвуют в различных парашютных учениях и соревнованиях, делясь приемами и стратегиями для улучшения своих навыков».
Напомним, 15 апреля 2019 года США официально признали иранский КСИР иностранной террористической организацией.