Белорусские военные тренируются вместе с иранскими боевиками 5 18.12.2024, 15:50

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Проходят парашютные учения.

В провинции Бушер на юге Ирана 16 декабря начался совместный недельный лагерь по парашютному спорту, в нем принимают участие «элитные команды» Вооруженных сил исламского государства и белорусской армии, сообщает издание Tehran Times.

Отмечается, что шесть команд военных парашютистов из обеих стран «принимают участие в серии соревнований, направленных на укрепление дружбы и обмен ценным опытом».

В состав команд входят члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Сил правопорядка, Военно-морского флота и две команды сухопутных войск иранской армии, а также их белорусские коллеги, отмечается в публикации. Они «участвуют в различных парашютных учениях и соревнованиях, делясь приемами и стратегиями для улучшения своих навыков».

Напомним, 15 апреля 2019 года США официально признали иранский КСИР иностранной террористической организацией.

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