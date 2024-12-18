В Беларуси есть проблема, которая больнее всего бьет по минчанам и льготникам

В Беларуси есть проблема, которая больнее всего бьет по минчанам и льготникам5
- 18.12.2024, 16:00
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В отрасли произошел обвал.
Минск тянет вниз строительство нового жилья: в столице в ноябре произошел «обвал», это следует из данных Белстата. Но в целом по стране этот показатель в плюсе по итогам 11 месяцев этого года. Напомним, в сентябре впервые за продолжительное время получилось восстановить темпы возведения недвижимости, до этого они были в минусе, пишет «Зеркало».
За 11 месяцев этого года в целом по стране возвели 3 млн 304,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 0,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го. Напомним, в январе — октябре рост был на уровне 0,2%, а в январе — сентябре — 2,5%.
Как ситуация отличается по регионам?
По итогам 11 месяцев этого года в минусе по строительству нового жилья были Минск (-31,7% к аналогичному периоду 2023-го) и Брестская область (-1%). Остальные регионы оказались в плюсе, больше всего — Могилевская область (+13,3%).
Но если смотреть данные конкретно за ноябрь, то в минусе были Минск (-83%), Гомельская (-15,7% к аналогичному месяцу 2023-го) и Витебская (-8,1%) области.
Ранее эксперты прогнозировали перемены на рынке недвижимости — они говорят, такое уже было 11 лет назад.
Какая ситуация со льготниками?
С господдержкой в январе — ноябре было построено 685,3 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период 2023-го.
Конкретно в ноябре для льготников возвели 53,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья. Это на 38,2% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.