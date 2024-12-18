«Лукашенко ищет новую гавань, чтобы припарковать свои деньги» 10 18.12.2024, 16:56

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Политолог рассказал, зачем диктатору визиты в Оман и ОАЭ.

Лукашенко несколько дней находился в Омане. Сейчас он улетел в Объединенные Арабские Эмираты. Имеют ли эти поездки практическую составляющую, или же это очередной туристический вояж? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Анатолием Котовым:

— Это не просто туристический вояж, тут нужно разделять на две составляющие. Первая — это какая-то польза для Беларуси как для страны. Вторая — личная история Лукашенко.

Если мы говорим про пользу этого вояжа для Беларуси как для страны, то она нулевая. Максимум, что из этого может получиться, это безвиз на 14 дней в Оман. Я не знаю, насколько это интересно белорусам, насколько это важно и как сложно они живут без этих договоренностей по визам.

А если мы говорим про Лукашенко, то это туристический ретрит, а с другой стороны — обсуждение вопросов использования дополнительных стран для обхода санкций.

Если посмотреть, что посещал Лукашенко в Омане, это свободная экономическая зона, то я думаю, что приблизительно такая же история будет и в Арабских Эмиратах.

Это те элементы, которые используются для создания фиктивных совместных производств, которые по бумагам будут выпускать белорусскую продукцию.

Сложно предположить, чтобы Оману по-серьезному нужен был трактор белорусского производства или белорусские МАЗы. Они достаточно богаты, чтобы купить качественную технику с нормальным сервисом и обслуживанием. Это все разговоры исключительно про деньги самого Лукашенко и про получение дополнительных возможностей по обходу санкций.

Если смотреть статистику, то с момента наложения санкций на белорусские предприятия, определенные экспортеры из тех же самых Эмиратов показали рост в определенных позициях экспорта. Примечательно, что не очень типичного для этих стран.

Появилось очень много металла, удобрений, табачных изделий — это все как раз про это. Для Беларуси пользы нет никакой, но для Лукашенко и его ближайших кошельков определенная польза может быть.

— После поездок в арабские страны всегда появляются слухи о том, что Лукашенко прячет какие-то деньги. Может ли это быть применимо к этому визиту?

— Если говорить про Эмираты, то это история, которая действительно имеет место быть. Ничего отрицать невозможно, здесь скорее да, чем нет.

Если же говорить про Оман, то это скорее поиск еще одной дополнительной гавани в заливе, где можно какие-то деньги припарковать.

Потому что с Оманом серьезных контактов 17 лет не было, и тут государственный визит, который называется «рабочим».

Но не сильно он и рабочий — посещение национальных музеев. Но вот про деньги поговорить — самое то, Лукашенко может искать дополнительную возможность припарковать капитал.

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