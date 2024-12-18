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Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было

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  • 18.12.2024, 21:09
Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было

По словам главкома ВСУ, он должен был провести эту операцию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.

Как информирует «Укрінформ», об этом он заявил в интервью Le Monde.

«У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы», - сказал он.

Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при «относительно немногочисленных украинских войсках».

По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, «за исключением Покровска и Курахово».

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