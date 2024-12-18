Сырский о решении о наступлении на Курщину: Выбора не было 2 18.12.2024, 21:09

По словам главкома ВСУ, он должен был провести эту операцию.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.

Как информирует «Укрінформ», об этом он заявил в интервью Le Monde.

«У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы», - сказал он.

Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при «относительно немногочисленных украинских войсках».

По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, «за исключением Покровска и Курахово».

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