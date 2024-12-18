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Рост цен на продукты в России установил новый рекорд

  • 18.12.2024, 22:02
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Рост цен на продукты в России установил новый рекорд

Инфляция вышла из-под контроля.

Инфляция в России продолжает ускоряться, несмотря на повышение ставки Центробанка и попытки властей директивно регулировать цены на уровне торговых сетей.

Как сообщил Росстат, за неделю с 10 по 16 декабря индекс потребительских цен прибавил еще 0,35%, а годовая инфляция ускорилась до 9,52% — нового максимума с января 2023 года. Чуть больше чем за две недели месяца, согласно официальной статистике, цены выросли на 0,97% — на треть больше, чем за весь декабрь прошлого года.

«Доминировать» продолжает продовольственная инфляция, констатирует Егор Сусин, управляющий директор ГПБ Private Banking. По данным Росстата, рост цен на продукты достиг 10,93% в годовом выражении и стал максимальным с ноября 2022 года.

Почти вдвое (на 88,8%) с начала года стал дороже картофель после того, как заморозки, паводок и жара уничтожили 20% урожая, или 1,6 млн тонн. Рост цен на лук ускорился до 45,4%, на капусту — до 40,3%, на свеклу — до 30,8%.

Сливочное масло, по данным Росстата, подорожало еще на 1,8% с начала декабря и 34,4% с начала года, несмотря на решение правительства открыть импорт из Индии, Ирана, Турции и ОАЭ. Рост цен на молоко ускорился до 19,1%, на сметану — до 18,5%. Баранина стоит на 22,6% дороже, чем в начале года; говядина — на 12,4%, хлеб — на 14,3%, морковь — на 14,1%, яблоки — на 18,4%.

Инфляция «вышла из-под контроля, рост цен не только не замедляется, но даже не стабилизируется, а только ускоряется», констатирует Сергей Суверов, инвестстратег УК «Арикапитал».

«Перспективы борьбы с инфляцией через рост предложения товаров, о чем рассуждают власти, пока довольны туманны», — отмечает он: ресурсы промышленности и экономики брошены на производство танков и бомб, а возможности для импорта ширпотреба сужаются из-за санкций и проблем с платежами.

Масла в огонь подливает скачок курсов валют. «Инфляционное давление выросло том числе за счет проявления эффекта ослабления рубля, которое вновь дало о себе знать на текущей неделе», — отмечает аналитик Россельхозбанка Александр Фетисов.

ЦБ ответит на инфляционный всплеск новым повышением ключевой ставки — как минимум до 23% в декабре, единодушны экономисты и аналитики, опрошенные Reuters и «Интерфаксом». С лета 2023 года Центробанк уже восемь раз поднимал ставку, но в реальности он мало что может сделать: главная причина инфляции — это война и последовавшие за ней санкции и милитаризация экономики, пишут научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Center Александра Прокопенко и старший научный сотрудник CEPA Александр Коляндр: «У финансовых властей нет полномочий, чтобы решить эту проблему — они даже боятся говорить о ней публично».

В начале 2025 года Центробанк может довести ставку до 25% — уровня, на котором в России она последний раз находилась в 2000 году. Но и эта отметка уже не выглядит пределом, считает Суверов: «Мы наблюдаем замедление деловой активности и риски стагфляции. Все более реальным становится турецкий сценарий развития экономики».

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