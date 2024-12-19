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Судан отказался размещать базу военного флота России

  • 19.12.2024, 4:00
Судан отказался размещать базу военного флота России

Подробности.

Россия не оставляет попыток получить себе военно-морскую базу в Судане, что для нее становится особенно важно в свете последних событий в Сирии, где из-за свержения Башара Асада она может такой базы лишиться. Но пока суданские власти, которые Москва (как и в Сирии) поддерживает в гражданской войне, не идут ей навстречу, хотя и договорились о закупках оружия и нефтепродуктов.

Строительство базы российского флота на побережье Красного моря в Порт-Судане обсуждалось с 2019 г., когда страны заключили соответствующее соглашение. Но затем в стране началась гражданская война, соглашение так и не было ратифицировано. Россия поначалу руками ЧВК «Вагнер» помогала повстанческому движению — Силам быстрого реагирования (Rapid Support Force, RSF), но затем стала поддерживать правительственные войска.

В феврале 2024 г. посол России Андрей Черновол заявил, что строительство базы откладывается на неопределенный срок.

Несмотря на то, что военные действия продолжаются, в том числе в столице Хартуме, Россия и Иран в последние месяцы вели переговоры с правительственной армией о строительстве военных баз в Порт-Судане, рассказали Bloomberg два сотрудника суданской разведки и четыре западных чиновника. Эти переговоры приобретают особое значение, поскольку Россия рискует потерять морскую и воздушную базы в Сирии, лишившись моста в Африку, а Иран оказался ослаблен атаками Израиля на его военные объекты и поддерживаемую им группировку «Хезболла» в Ливане.

По словам сотрудника суданской разведки, для достижения договоренности о строительстве военно-морской базы Россия даже предложила местным властям современный зенитно-ракетный комплекс С-400. Судан, однако, не принял это предложение, опасаясь, что оно может вызвать негативную реакцию США и других западных держав, сказали разведчик и два американских чиновника.

Россия стала наращивать военную и экономическую помощь суданским властям. Вскоре после того, как в июне Малик Агар, заместитель военного лидера Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана, посетил Россию для переговоров о приобретении оружия в обмен на разрешение открыть на побережье Красного моря российскую топливозаправочную станцию, начались поставки оружия. Об этом Bloomberg рассказали два сотрудника порта, которые в последние месяцы наблюдали прибытие нескольких таких грузов.

Кроме того, после семимесячной паузы возобновились поставки топлива: с апреля по октябрь Россия экспортировала в Судан 2,8 млн баррелей дизеля и бензина, что составило 47% всего суданского импорта. А в конце ноября представители местного министерства энергетики провели переговоры с руководством «Газпрома» о восстановлении поврежденной нефтяной инфраструктуры, разработке нефтяных месторождений, а также строительстве нового трубопровода и нефтеперерабатывающего завода в Порт-Судане, говорится в заявлении министерства.

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