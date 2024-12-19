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«Украина унизила Путина у него на пороге»

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  • 19.12.2024, 9:13
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«Украина унизила Путина у него на пороге»

Ликвидация генерала Кириллова произошла в непростое для Москвы время.

Убийство российского генерал-лейтенанта Игоря Кириллова было направлено на то, чтобы посеять страх и ненависть, пишет корреспондент The Telegraph Джеймс Кильнер в статье под заголовком «Украина унизила Путина у него на пороге в непростое время».

Издание обращает внимание на публикацию Telegram-канала Baza, связанного с российскими спецслужбами, который признал, что атака «под носом у Кремля» стала позором.

Пропагандистский канал Рыбарь с 1,3 млн подписчиков написал, что убийство негативно сказалось на «моральном духе», в том числе российских оккупантов, и пожаловался, что «расслабляться нельзя вообще». Другие так называемые военкоры начали ставить под вопрос компетентность российских спецслужб.

Как сказано в материале, на Западе Кириллова ненавидели за распространение кремлевской лжи о том, что США руководят заводами по «производству химического оружия» в Украине и Грузии. The Telegraph отмечает, что за последние пару месяцев в России были ликвидированы высокопоставленные командиры ВВС, ВМФ и сухопутных войск.

«Во многих отношениях убийство Кириллова выглядит как кульминационный момент яркой украинской программы убийств — отлаженного процесса, в ходе которого были убиты высокопоставленные пропагандисты, сотрудничавшие с Россией чиновники, журналисты, ученые и военные в России и на оккупированных территориях Украины. Излюбленными инструментами киллеров стали бомбы, спрятанные под автомобилями, в скутерах и тщеславных бюстах, а некоторые цели были застрелены», — пишет издание.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев после ликвидации Кириллова потребовал немедленной мести. По словам аналитиков, убийства нервируют Кремль, и «известный своей паранойей» Путин и его приспешники будут оглядываться, сказано в статье.

The Telegraph также приводит слова старшего научного сотрудника Международного института стратегических исследований Найджела Гулда Дэвиса, который заявил, что способность Украины атаковать действующего генерала в Москве глубоко озадачит российские элиты. Он также сказал, что это самое значительное убийство такого рода на сегодняшний день.

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