Разведка Южной Кореи озвучила потери солдат армии КНДР в Курской области 1 19.12.2024, 9:42

8,636

Они огромны.

По меньшей мере 100 северокорейских военных, дислоцированных на России, погибли, а еще 1000 получили ранения в ходе ожесточенных боев с украинскими войсками в Курской области

Об этом заявил член парламента Южной Кореи Ли Сон Гвон, сообщает Reuters.

Ли сообщил, что по данным разведки, тяжелые потери объясняются отсутствием у северокорейских войск опыта применения беспилотников и незнанием открытой местности, на которой им предстоит участвовать в бою.

Ли выступил после закрытого брифинга Национальной разведывательной службы (NIS) в парламенте.

По словам Ли, расхождение в оценке числа убитых военных с данными американского военного чиновника, назвавшего несколько сотен жертв, объясняется относительно консервативным анализом Национальной разведывательной службы.

«Сообщается, что погибло не менее 100 человек, а число раненых приближается к 1000», - сказал он.

По словам Ли, имеются признаки того, что Север готовится к дополнительному развертыванию войск.

В докладе повторяются комментарии официальных лиц США и Украины о том, что потери Северной Кореи велики и что Россия использует их в больших количествах для наступления в Курской области.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com