Ростовскую область РФ атаковали 30 беспилотников и три ракеты
- 19.12.2024, 10:20
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Масштабный налет попал на видео.
Врио губернатора Ростовской области России Юрий Слюсарь заявил, что украинские военные в ночь на четверг атаковали несколько целей в области более чем тремя десятками беспилотников и тремя ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ и Telegrаm-каналы.
Слюсарь подчеркнул, что ПВО отражала налеты дронов и ракет в Ростове-на-Дону, а также в городах Батайск (пригород Ростова), Таганрог, Шахты, Каменск, Миллерово и Новошахтинск.