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В миллионы раз медленнее обычного Wi-Fi: подсчитана скорость обработки информации нашим мозгом

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  • 19.12.2024, 13:46
В миллионы раз медленнее обычного Wi-Fi: подсчитана скорость обработки информации нашим мозгом

Биологи развеяли миф о «самом мощном компьютере в мире».

Новое исследование Калифорнийского технологического института показало, что человеческий мозг обрабатывает информацию с чрезвычайно низкой скоростью — около 10 бит в секунду. При этом наши сенсорные системы собирают данные в 100 миллионов раз быстрее, пишет New Atlas.

Человеческий мозг часто называют самым мощным компьютером в мире, и его эффективность не вызывает сомнений. Но насколько быстро он работает на самом деле в компьютерном смысле? Биологи из Калифорнийского технологического института оценили скорость человеческого мышления в битах.

Исследователи сначала попытались определить один бит в человеческих терминах. Разумеется, все зависит от конкретного способа обработки информации. Например, при чтении и письме они определяют один бит как один символ текста, а при прослушивании речи это, по сути, один звук.

Что касается письма, то они начали с примера профессиональной машинистки. Они могут печатать со скоростью 120 слов в минуту, а при среднем значении пяти символов в слове получается 10 нажатий клавиш, или битов, в секунду. При работе со звуком рекомендуемая скорость, чтобы ваша речь была понятна, составляет до 160 слов в минуту. Применяя ту же математику, получается 13 бит в секунду.

Далее команда рассчитала аналогичные скорости передачи данных для экстремальных примеров обработки информации человеком. Сюда входит решение кубиков Рубика с рекордной скоростью — 11,8 бит/с, задачи на запоминание цифр (4,9 бит/с), профессиональный «Тетрис» (7 бит/с) и скоростные карточные задачи (17,7 бит/с), которые включают изучение колоды карт в случайном порядке и запоминание их порядка.

На основе всего перечисленного команда пришла к выводу, что около 10 бит в секунду является хорошим средним показателем скорости человеческого мышления. По сравнению с искусственными системами передачи данных это крайне мало, к примеру, скорость Wi-Fi обычно измеряется сотнями миллионов бит.

Этот процесс кажется еще медленнее в сравнении с нашим собственным оборудованием – органими чувств и нервной системой. Согласно подсчетам команды, один колбочковый фоторецептор в человеческом глазу может передавать информацию со скоростью около 270 бит/с, что составляет 1,6 миллиарда бит/с на один глаз. Зрительный нерв, по-видимому, затем сжимает ее примерно до 100 миллионов бит/с. Однако это все равно превышает скорость нашего мышления, особенно с учетом огромного количества информации, поступающей от других органов чувств в то же время.

«Каждое мгновение мы извлекаем всего 10 бит из триллиона, поступающих от наших органов чувств, и используем эти 10 бит для восприятия окружающего мира и принятия решений», — говорит автор исследования Маркус Майстер.

Отдельные нейроны способны передавать данные с гораздо большей скоростью, но на практике они обычно работают на скорости около 10 бит/с, говорит команда. Это может быть наследием наших древнейших предков, которым нужно было сосредоточиться на том, чтобы просто двигаться к еде и убегать от хищников. Таким образом, у нас в голове одновременно может быть только один «поезд мыслей».

«Наши предки выбрали экологическую нишу, где мир достаточно медленный, чтобы сделать выживание возможным. На самом деле, 10 бит в секунду нужны только в худших ситуациях, а большую часть времени наше окружение меняется в гораздо более неторопливом темпе», — пишут исследователи.

Но такие показатели в свете технологий будущего несколько настораживают. Компьютеры, роботы и искусственный интеллект могут обрабатывать информацию гораздо быстрее нас и будут только ускоряться.

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