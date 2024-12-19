Россиян ждут «сюрпризы» на вышках возле Крыма 19.12.2024, 15:36

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Командующий ВМС Украины заинтриговал намеком на продолжение операции.

Операция по газодобывающим платформам возле Крыма будет продолжена. Вышки в Черном море являются важным пунктом наблюдения для оккупантов.

Об этом заявил командующий Военно-морских сил Украины, вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью АрмияInform.

Он отметил, что атаку на вышки тщательно готовили, операция будет продолжена.

«Мы не можем позволять противнику иметь осведомленность на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку», - сказал Неижпапа.

По его словам, удары по вышкам наносились не только морскими дронами, но и другими видами вооружения.

«Нам известно, что враг там оставил спецназовцев, но они ограничены логистически, поэтому имеют обеспечение только воздушным путем с привлечением вертолетов. Мы и в дальнейшем будем работать по таким вышкам», - подчеркнул командующий ВМС.

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