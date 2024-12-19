В российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики оккупантов 19.12.2024, 16:39

Они находились на территории воинской части.

В городе Новосибирск сожжено несколько топливозаправщиков российской оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

«На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

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