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В российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики оккупантов

  • 19.12.2024, 16:39
В российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики оккупантов

Они находились на территории воинской части.

В городе Новосибирск сожжено несколько топливозаправщиков российской оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.

«На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков», - говорится в сообщении.

Как отметили в ГУР, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

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