В российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики оккупантов
- 19.12.2024, 16:39
Они находились на территории воинской части.
В городе Новосибирск сожжено несколько топливозаправщиков российской оккупационной армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook.
«На территории воинской части в городе Новосибирск государства-агрессора России движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков», - говорится в сообщении.
Как отметили в ГУР, сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.