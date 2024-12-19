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Глава военной контрразведки ФСБ РФ ушел в отставку

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  • 19.12.2024, 21:05
  • 5,716
Глава военной контрразведки ФСБ РФ ушел в отставку
Николай Юрьев

Якобы по собственному желанию.

Генерал-полковник Николай Юрьев ушел с должности руководителя департамента военной контрразведки ФСБ. Об этом РБК сообщили два источника в силовых ведомствах.

Указ о снятии генерала с должности был подписан в понедельник, 16 декабря, рассказал один из собеседников РБК. По его словам, Юрьев ушел на пенсию по собственному желанию.

«Основными задачами департамента военной контрразведки ФСБ России и органов безопасности в войсках являются пресечение устремлений иностранных разведок к Вооруженным силам Российской Федерации, добывание разведывательной информации об угрозах безопасности, пресечение террористической и диверсионной деятельности, направленной против войск, а также обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, борьба с организованной преступностью, коррупцией, незаконным оборотом оружия и наркотиков в войсках», — говорил Юрьев в 2018 году в интервью ТАСС.

Он также отмечал, что основная задача оперативной группы военной контрразведки в Сирии — обеспечение безопасности базы российских ВКС, а добываемая сотрудниками оперативной группы информация используется командованием при принятии решений о проведении специальных и войсковых операций.

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