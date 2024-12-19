Минобороны Британии: Потери россиян в Украине достигнут миллиона человек за полгода
- 19.12.2024, 22:03
Общие потери РФ уже превышают 750 тысяч убитыми и ранеными.
В следующие полгода потери россиян в войне против Украины могут достичь 1 миллиона человек.
Об этом заявил заместитель министра обороны Люк Поллард, передает «Европейская правда».
По оценкам Министерства обороны Британии, общие потери Россией личного состава в Украине с начала полномасштабной войны превышают 750 тысяч убитыми и ранеными, а примерно через шесть месяцев эта цифра может достичь 1 миллиона человек.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составляют 768 220 человек.