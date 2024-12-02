На выборах в парламент Румынии левые обходят крайне правых 2.12.2024, 11:30

Явка избирателей значительно превысила показатели прошлых лет.

На парламентских выборах в Румынии победила Социал-демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Марчелом Чолаку.

По итогам подсчёта почти всех бюллетеней, социал-демократы получили 22,5% голосов на выборах в верхнюю палату и 22,2% – в нижнюю. Их союзница по правительственной коалиции – правоцентристская Национальная либеральная партия – набирает 14,4% и 13,3% соответственно, сообщает Румынская служба «Радио Свобода».

На втором месте в обоих протоколах – правопопулистский «Альянс за объединение румын», из которого вышел Кэлин Джорджеску, неожиданно победивший в первом туре президентских выборов неделю назад. Чолаку на них занял третье место, уступив Елене Ласкони от проевропейского «Союза спасения Румынии», и выбыл из гонки. Второй тур планируется в следующее воскресенье, 8 декабря.

Однако 28 ноября Конституционный суд Румынии обязал Центральное избирательное бюро пересчитать результаты первого тура из-за выявленных нарушений. В случае, если суд не утвердит итоги голосования, его придётся проводить повторно, предупредил глава бюро Тони Греблэ.

Явка на парламентские выборы составила 52,5%, почти сравнявшись с явкой на первый тур президентских выборов и значительно превысив показатели прошлых лет.

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