Дроны ВСУ атаковали три российских региона и Крым 2.12.2024, 13:25

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Россияне пишут о 15 БПЛА.

В ночь на 2 декабря Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три российских региона и оккупированный Крым, сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, российская система ПВО уничтожила 15 дронов: восемь над Курской областью, четыре над Брянской областью, один над Белгородской областью и два над Крымом.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал жителей региона о ракетной опасности. Сведений о разрушениях или пострадавших он не предоставил. В Брянской области, по данным главы региона Александра Богомаза, также обошлось без жертв и разрушений.

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