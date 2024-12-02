закрыть
2 декабря 2024, понедельник, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ атаковали три российских региона и Крым

  • 2.12.2024, 13:25
  • 1,842
Дроны ВСУ атаковали три российских региона и Крым

Россияне пишут о 15 БПЛА.

В ночь на 2 декабря Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников атаковали три российских региона и оккупированный Крым, сообщает Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, российская система ПВО уничтожила 15 дронов: восемь над Курской областью, четыре над Брянской областью, один над Белгородской областью и два над Крымом.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов ночью предупреждал жителей региона о ракетной опасности. Сведений о разрушениях или пострадавших он не предоставил. В Брянской области, по данным главы региона Александра Богомаза, также обошлось без жертв и разрушений.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Азаренок с фальшивым долларом
Азаренок с фальшивым долларом Ирина Халип
Двое в орешнике и мешок в придачу
Двое в орешнике и мешок в придачу Владимир Халип
Последний рубеж обороны
Последний рубеж обороны Аббас Галлямов
Есть нюансы
Есть нюансы Михаил Крутихин