Один из лучших смартфонов 2024 года получит бюджетную версию 2.12.2024, 14:43

Новинка сможет выдерживать длительные погружения под воду.

Редакция Geekbench получила от источника характеристики OnePlus 13R. Аппарат будет упрощенной версией выпущенного в октябре OnePlus 13, который стал очень популярным на китайском рынке.

Согласно отчету, новинка будет базироваться на экс-флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и получит до 16 ГБайт «оперативки». На задней панели будет расположена тройная тыльная камера с датчиками на 50, 8 и 2 Мп. Фронталка будет 16-мегапиксельной.

Гаджет также выйдет с плоским 1,5K-дисплеем, а за автономность будет отвечать батарейка 6200 мАч с поддержкой быстрой 80-ваттной зарядки. Это больше, чем у OnePlus 12R с его 5500 мАч. Еще одним важным улучшением в 13R должна стать улучшенная защита от воды. Инсайдеры говорят о сертификации IP68 против IP64 у OnePlus 12R. Таким образом новинка сможет выдерживать длительные погружения под воду.

Сроки выхода гаджета не раскрываются, но OnePlus 12R был представлен для глобального рынка в январе этого года, так что примерно в это же время в следующем году стоит ждать преемника. Стоимость смартфона составит не более 500 долларов.

Редактор Digital Trends называл OnePlus 12R одним из лучших смартфонов 2024 года, о котором никто не знает. Фактически, это флагман по цене «середняка», производительности которого хватит на много лет. Дисплей и дизайн у него находится на одном уровне с более дорогим OnePlus 12.

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