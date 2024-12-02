Эксклюзив на $2 миллиона: на аукцион выставили самые дорогие Chevrolet Camaro 2.12.2024, 15:40

Спорткары успешно выступали в гонках и добыли не одну победу.

В США на аукцион Mecum выставили пару Chevrolet Camaro 1967 года. За каждый из них планируют получить минимум по миллиону долларов, ведь это настоящие раритеты. О них рассказали на сайте аукциона.

Дело в том, что это редкие гоночные версии Chevrolet Camaro Z28, которые успешно выступали в чемпионате Trans Am. Их облегчили, а мощность 4,9-литрового V8 существенно увеличили.

Camaro Z28 с бортовым номером 15 в 1967 году принес Chevrolet первую победу в гонках Trans Am — ее добыл Марк Донахью. Двигатель спорткара развивает 500 л. с.

Позже авто отправили в Европу, где на нем выступал в гонках Хельмут Марко, который позже стал один из основателей команды «Формулы-1» Red Bull. С 1981 по 2016 год авто было заброшенным, однако затем его отреставрировали.

На Chevrolet Camaro Z28 Марк Донахью выиграл три гонки в Trans Am — две в 1967 году и одну в 1968. Именно в 1968 команда Chevrolet стала чемпионом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com