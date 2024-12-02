Jaguar готовит к показу свой барбимобиль 2.12.2024, 23:31

Чем он интересен.

Концепт Design Vision будет представлен на Неделе искусств в Майами. Он заложит основу для будущего бренда.

Долгожданный концепт-кар Jaguar был опубликован в сети накануне его официального представления.

На фотографиях, размещенных на онлайн-форуме Coche Spias, показан первый взгляд на низкий и изящный электромобиль GT, который демонстрирует язык дизайна. Он будет определять три Jaguar новой эры, начиная с аналогичного по пропорциям роскошного седана в следующем году.

Концепцию официально представят сегодня вечером (2–3 декабря).

Очевидно, что барбимобиль совершенно не похож ни на одну из предыдущих моделей Jaguar, что полностью соответствует стремлению компании к тому, чтобы ее авто были «точной копией».

Его монолитный минималистичный силуэт подчеркнут длинным выступающим капотом. Он напоминает о некоторых моделях Jaguar прошлых лет с самыми большими двигателями и придает концепту особую форму задней части кабины.

Передние стойки практически незаметны. А боковые стекла сужаются к задней части, придавая теплице округлый вид, напоминающий гоночный шлем.

Как ранее сообщали в Autocar, он имеет выпуклую переднюю часть с рельефным рисунком решетки радиатора и новую систему освещения, состоящую из ультратонких светодиодных полос по краям.

Компания Jaguar анонсировала значительные изменения в своем имидже, включая обновленный логотип.

Дизайн шрифта включает смешанные большие и маленькие буквы, а также угловатые и тонкие линии прыгающего ягуара с дополнительными элементами.

В рамках этого этапа компания Jaguar представила обновленный логотип с несколькими слоганами: «Ничего не копируй», «Живи ярко» и «Избавься от обычного».

Главный креативщик бренда отметил, что это возвращение к корням в современном исполнении.

Кроме того, Jaguar сворачивает производство последних моделей и готовится выпустить новые, более дорогие электрические авто.

Известно, что первая такая машина выйдет в 2026 году. Ее цена, скорее всего, будет около $130–140 тыс.

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