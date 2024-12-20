В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ
- 20.12.2024, 20:02
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США нанесли высокоточный авиаудар по провинции Дейр аз-Зор.
Соединенные Штаты Америки заявили о ликвидации лидера «Исламского государства» Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии. Операция была проведена 19 декабря.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter.
В американском ведомстве заявили, что лидера ИГИЛ ликвидировали в результате «высокоточного авиаудара» в сирийской провинции Дейр аз-Зор. Также там был ликвидирован еще один террорист.
«Удар был нанесен в районе, который ранее контролировался сирийским режимом и россиянами», - сказано в сообщении.
По словам командующего CENTCOM генерала Майкла Эрика Курилла, авиаудар был частью усилий США по недопущению усиления «Исламского государства» на фоне свержения режима Башара Асада в Сирии.
«Как было заявлено ранее, Соединенные Штаты - работая с союзниками и партнерами в регионе - не позволят «ИГИЛ» воспользоваться нынешней ситуацией в Сирии и возобновить свою деятельность, - сказал он.