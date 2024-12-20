Революция на поле боя: ВСУ используют FPV-дроны, которые не остановить средствами РЭБ 2 20.12.2024, 22:45

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Речь идет о беспилотниках на оптоволокне.

14-й полк беспилотных систем ВСУ, известный как «Птахи Мадяра», начал применять на поле боя FPV-дроны на оптоволокне.

Кадры боевой работы БПЛА 20 декабря опубликовал на своем канале в Telegram командир подразделения Роберт Бровди под позывным «Мадяр».

Беспилотник на оптоволокне разработала инженерная служба «Птахов Мадяра». Его уже испытали на поле боя. Удалось успешно уничтожить вражеский танк, который вел огонь по позиции ВСУ.

«Много разговоров о планах применения оптоволокна на дронах FPV. Типа, оккупанты наращивают их применение, а ВСУ только проводят испытания. Не все. Мы применяем», - рассказал "Мадяр".

Он назвал два главных преимущества дронов данного типа. Первый - это передача видео без потери качества, второй - неуязвимость перед вражескими системами радиоэлектронной борьбы.

«У обычного дрона шансов нет, работает РЭБ», - отметил командир.

Он уточнил, что разработка была передана высшему военному руководству Украины, которое запустило процесс промышленного производства нового БПЛА.

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