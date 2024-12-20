Bild: В Магдебурге в результате теракта погибли по меньшей мере 11 человек 20.12.2024, 23:45

2,152

В полиции заявили, что преступник проехал минимум 400 метров по ярмарке.

В результате наезда автомобиля на рождественскую ярмарку в немецком городе Магдебург погибли по меньшей мере 11 человек. После нападения на месте дежурят врачи скорой помощи. Они оказывают помощь раненым, лежащими на земле перед рыночными прилавками, сообщает Bild.

Рождественская ярмарка была закрыта после атаки, а также остановлено трамвайное движение.

Канцлер Германии Олаф Шольц написал в публикации на платформе Х:

«Сообщения из Магдебурга заставляют предполагать худшее. Мои мысли с жертвами и их близкими. Мы стоим на их стороне и на стороне жительниц и жителей Магдебурга. Моя благодарность посвящена самоотверженным спасательным службам в эти тревожные часы».

Как заявил представитель полиции Магдебурга, до сих пор неясно, действовал ли преступник самостоятельно. Он проехал «минимум 400 метров по рождественской ярмарке», заявили в полиции.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com