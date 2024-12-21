Что будет, если не перевести телефон в «режим полета» в самолете 4 21.12.2024, 9:13

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Объяснение пилота.

Во время полета на самолете пассажиров просят перевести свои телефоны в «режим полета». Если не следовать этой инструкции воздушное судно не упадет, но это может помешать работе экипажа.

Пилот объяснил, что произойдет, если не перевести телефон в «режим полета», пишет Express.

«Это просто дружеская социальная реклама, функция «режима полета» на вашем телефоне - не заговор. Так что если вы забудете перевести свой телефон в «режим полета» - это не конец света, самолет не упадет с неба и даже не нарушит работу бортовых систем», - рассказал он в одном из своих видео на YouTube.

Тем не менее пилот подчеркнул, что это может нарушить работу гарнитур пилотов. Он отметил, что если на борту находятся 70, 80 или 150 человек, но телефоны хотя бы трех или четырех человек одновременно попытаются подключиться к радиовышке для входящего телефонного звонка, они начнут излучать радиоволны.

Сами по себе радиоволны не опасны, но они влияют на радиосвязь экипажа. Пилот рассказал, как однажды во время взлета из Сан-Франциско он слышал «раздражающее жужжание». Он подчеркнул, что этот звук появился из-за того, что один из пассажиров не перевел свой телефон в «режим полета».

«И как только мы начали получать указания, мы услышали очень раздражающее жужжание в наушниках, и это было похоже на жужжание комара. Не конец света, но определенно раздражает, когда пытаешься слушать инструкции, а звук такой, будто вокруг тебя летает оса или что-то в этом роде. Так что если вам когда-нибудь было интересно, почему вас заставляют переводить свои телефоны в «режим полета», то вот почему», - резюмировал пилот.

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